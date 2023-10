La Lega prepara il canale della Serie A. Dal 2024 abbonamenti in stile NBA Pass?

È una giornata decisiva per il campionato italiano di calcio. Oggi, venerdì 6 Ottobre 2023, andrà in scena il nuovo round di trattative per l’assegnazione dei diritti televisivi della Serie A 2024/29, che si preannuncia tutt’altro che semplice e liscio.

A confermare una situazione tutt’altro che semplice sono arrivate anche le dichiarazioni dell’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, il quale ha osservato come il contesto sia tutt’altro che privo di nubi ma si è comunque detto fiducioso sull’esito delle trattative.

Lunedì 9 Ottobre è prevista un’altra assemblea della Lega Calcio, dove la commissione composta da Lotito, De Laurentiis, Cappellini e Campoccia porterà ai colleghi delle altre squadre di Serie A le proposte giunte da DAZN, Mediaset e Sky, i broadcaster che hanno mostrato interesse per i pacchetti presentando però proposte ben lontane da quelle auspicate dalla Lega, che punta a 900 milioni di Euro a stagione.

Parallelamente, però, la Lega sta portando avanti il progetto del Canale proprietario che secondo quanto riportato da Repubblica avrebbe già ricevuto tre offerte e sarebbe pronto con un progetto da tre anni dell’advisor Lazard che permetterebbe di arrivare a produrre utili in 3 stagioni. L’offerta commerciale per gli utenti prevederebbe abbonamenti su misura di tifosi con abbonamenti esclusivi per vedere la propria squadra, uno per i posticipi ed una formula ricaricabile che prevede addebiti in base alle partite viste.