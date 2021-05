Lega Serie A entra nel mondo crypto: in arrivo NFT della finale di Coppa Italia

Il mondo delle criptovalute approda anche nel mondo del calcio in Italia: il colosso Crypto.com ha annunciato ufficialmente il raggiungimento di un accordo di partnership con Lega Serie A per la Finale di Coppa Italia 2021 tra Atalanta e Juventus, primo passo verso una possibile, lunga collaborazione nel corso dei prossimi anni.

L’annuncio è giunto direttamente dal blog della società di Hong Kong, che a oggi conta oltre 10 milioni di clienti grazie anche alla partnership con Visa. Il co-fondatore e CEO di Crypto.com Kris Marszalek ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collaborare con un partner eccezionale come la Lega Serie A, l'ultima di un'entusiasmante roadmap di partnership sportive che annunceremo presto. È un'opportunità unica per sostenere lo sport più amato al mondo durante la storica partita tra Atalanta e Juventus, che sicuramente verrà seguita dai tifosi di tutto il mondo. Attraverso la nostra partnership, riuniremo il meglio della tecnologia blockchain e del calcio co-creando NFT che diventeranno sicuramente dei classici istantanei e oggetti da collezione altamente ambiti”.

Ebbene sì: Lega Serie A sarà la prima lega di calcio al mondo a firmare un accordo di partnership con il mondo delle criptovalute e degli NFT, trend spopolato di recente che vedrà un’applicazione senza precedenti con una collezione di NFT che includerà il trofeo ufficiale, alcune clip della partita per i momenti salienti e molto altro ancora, il tutto per ricordare il match del 19 maggio al Mapei Stadium.

Luigi De Siervo, CEO della Lega Serie A, ha aggiunto in merito: "Siamo estremamente orgogliosi di annunciare questa prestigiosa partnership con Crypto[.].com, azienda leader nel mondo delle criptovalute e delle NFT. Siamo il primo campionato di calcio al mondo a firmare un accordo in questo nuovo mercato estremamente innovativo e rilevante non solo per gli appassionati di sport, dove negli ultimi mesi hanno operato altri campionati mondiali come l'NBA. In questo modo la Lega Serie A punta ad ampliare il proprio target di riferimento e continua il crescita internazionale del marchio, guardando sempre al futuro e all'innovazione. La Finale di Coppa Italia sarà espressione di questi valori e offrirà a milioni di tifosi in tutto il mondo un'esperienza entusiasmante non solo in campo, ma anche prima e dopo il gioco, grazie alle tante iniziative commerciali e di marketing che organizzeremo con i nostri partner ”.

A proposito di calcio, Sky a fine aprile 2021 ha ottenuto i diritti TV della Serie B per il periodo 2021/2024.