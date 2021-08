Lega Serie A, via libera all'accordo DAZN-Sky per le partite in bar e hotel

Lo scorso weekend si è tenuta l’Assemblea di Lega Serie A, occasione in cui era attesa la ratifica e approvazione dell’accordo tra DAZN e Sky per trasmettere le partite di Serie A in bar, hotel e locali pubblici. Come previsto, non è mancato l’ok da parte della società, ma ora c’è un altro passaggio importante prima del “via libera” ufficiale.

Come riferito anche dalla Gazzetta dello Sport, infatti, il prossimo step richiederà l’autorizzazione da parte di AGCOM, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, e AGCM, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; questo in quanto Sky dovrà ottenere i permessi per l’utilizzo dei diritti di trasmissione in modalità non esclusiva.

Per spiegare nuovamente la natura dell’accordo tra DAZN e Sky, esso prevede la concessione dei diritti TV di 7 partite di Serie A a Sky così da permettere a tutti i clienti business ed esercizi commerciali, dunque bar, ristoranti e hotel, di trasmettere le partite ai loro clienti.

Ci sono però anche altri dettagli interessanti in merito all’approvazione dell’accordo da parte dell’Assemblea: Lega Serie A ha infatti dato l’ok per la creazione di un nuovo canale YouTube ufficiale in lingua araba dove verranno trasmessi 5 incontri a giornata, ma solo per il pubblico situato in Nord Africa e Medio Oriente.

Ricordiamo anche che DAZN è anche visibile su Digitale Terrestre, tramite il canale 409 che fungerà da opzione backup per chi risiede in aree bianche senza connessione a Internet.