Lega Serie A furiosa con DAZN, Repubblica: 'minacciato lo stralcio del contratto'

Mentre DAZN ha annunciato i tempi dei rimborsi a seguito dei problemi in cui sono incappati molti utenti alla ripresa del campionato, un articolo pubblicato da Repubblica in giornata odierna lancia un’indiscrezione bomba: la Lega Serie A avrebbe minacciato lo stralcio del contratto con il broadcaster.

I problemi di DAZN con Inter-Napoli , che come spiegato da DAZN sono stati causati da un partner esterno (che secondo il quotidiano sarebbe Convivia), hanno fatto detonare la bomba.

La Lega Serie A infatti avrebbe presentato una dura lettera di contestazione in cui sarebbero stati citati gli obblighi assunti da DAZN al momento della firma del contratto per l’assegnazione dei diritti televisivi, tra cui figura l’obbligo di garantire una perfetta visione per tutti i 90 minuti.

La Lega quindi avrebbe considerato i problemi di inizio stagione e quelli di Inter-Napoli un possibile adempimento contrattuale che configurerebbe una rescissione del contratto in essere. Rescissione che però come abbiamo potuto vedere non si è verificata, ma nella giornata di ieri DAZN all’incontro di Roma con i ministri Urso ed Abodi ha annunciato la modifica all’attuale assetto, con la creazione di un Network Operation Center in Italia che come spiegato in una nota “permetterà di creare ulteriori competenze a livello di mercato e di trasferire al team locale la responsabilità del monitoraggio della qualità del servizio e dell’instradamento del traffico dei clienti”.