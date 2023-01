La Lega Serie A precisa: 'nessuna rescissione con DAZN, ma un richiamo severo'

A conferma di quanto emerso da fonti vicine a DAZN, arrivano anche le parole dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, il quale intervenuto nella conferenza di presentazione del fuorigioco automatico ha smentito l’ipotesi rescissione con il broadcaster.

Parlando dell’incontro tenuto ieri con DAZN ed il Governo per fare il punto sui problemi di Inter-Napoli, De Siervo ha spiegato che si è trattato di un incontro proficuo in cui sono state individuate le cause del problema.

Il CEO della Lega Serie A ha evidenziato che il 50% degli utenti ha avuto disservizi per oltre quindici minuti di partita, motivo per cui DAZN ha riconosciuto il rimborso pari ad un quarto del canone pagato. La piattaforma ha anche assicurato lo spostamento di una struttura tecnica in Italia che dovrebbe garantire una risoluzione dei problemi.

De Siervo, soprattutto, ha smentito le indiscrezioni di stampa trapelate oggi che parlavano di una rescissione del contratto tra DAZN e la Serie A: “nessuna rescissione con DAZN? No.Riusciamo sempre a fare dei bandi che garantiscono la Lega. Abbiamo fatto un richiamo molto severo a quali sono gli obblighi contrattuali, evidentemente a tutela della Lega. Come ha detto il presidente Casini, siamo parte danneggiata in questa questione e abbiamo richiamato DAZN a quelli che sono i loro doveri”