La Lega Serie A vuole lanciare la Radio Serie A: in pole RDS, con la Bobo TV?

Mentre arrivano nuove conferme sulla trattativa DAZN-Sky, ed a meno di un mese dal via della Serie A, si avvicina la realizzazione del progetto Radio Serie A. A renderne conto è il quotidiano Milano Finanza, secondo cui la Lega avrebbe mostrato interesse per lanciare un’emittente radiofonica che approfondisca il torneo.

Nella fattispecie, sarebbe già stato lanciato un bando per trovare un partner tecnologico e commerciale per collaborare con la Lega su questo progetto: in lizza ci sono RDS, RTL e RAI, con RDS che sarebbe favorita in quanto avrebbe già presentato un piano ben articolato con tanto di palinsesto.

Tra le proposte figura una rassegna stampa, degli spazi con un microfono aperto ed una fascia che verrebbe concessa alla Bobo TV, la webtv di Twitch che è divenuta famosa per gli ospiti anche internazionali. Non dovrebbero esserci le telecronache delle partite, che fino al 2024 resteranno esclusiva della Rai.

RDS avrebbe anche messo sul piatto un’altra proposta: lo sviluppo di una radio riservata ad ogni club, con relativi approfondimenti e simili. L’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 3 milioni di Euro, da coprire grazie agli sponsor.

Nella giornata di oggi, intanto, sono arrivate anche delle importanti dichiarazioni del CEO di DAZN sui prezzi e sulla condivisione degli account.