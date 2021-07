Ora legale: quanto influisce sul nostro benessere?

Ogni anno sottoponiamo il nostro “orologio biologico” a uno stress intenso derivante dall’introduzione del cambio dell’ora, quel meccanismo che induce lo spostamento programmato di un’ora avanti (ora legale) oppure indietro (per il cambio all’ora solare) dei nostri orologi.

Un recente studio ha dimostrato che lo “scombussolamento” derivante dalla mancanza o eccesso di sonno, sarebbe collegato a una componente genetica individuale, infatti da un campione di 831 soggetti i ricercatori hanno analizzato il DNA per giungere al "Objective Sleep Midpoint", valore indicante la propensione individuale a essere "mattinieri" oppure "nottambuli".

Il team ha quindi utilizzato dispositivi indossabili per monitorare la risposta dei candidati durante il cambio all'ora legale, confrontandola con soggetti che non hanno subito lo spostamento delle lancette.

Nel complesso, i mattinieri hanno sopportato meglio i nuovi orari, adattandosi in tempi inferiori rispetto ai colleghi nottambuli che hanno riscontrato maggiori difficoltà nell'equilibrare il proprio "ritmo circadiano", processo naturale che regola l'alternanza dormi/veglia e che è fondamentale per la nostra salute.

La neuroscienziata e genetista Margit Burmeister, dell'Università del Michigan afferma che: "è noto che l'ora legale ha effetti sulle percentuali dei tassi di infarto e incidenti stradali, ma ciò è legato all'analisi di grandi quantità di dati generalisti, questa ricerca invece, produce risultati sulle conseguenze del sonno maggiormente dettagliati, perchè osservativi e specifici per ogni soggetto".

E voi siete d'accordo con le motivazioni che hanno portato all'introduzione dell'ora legale?