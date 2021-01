La legalizzazione dell'erba porta a un aumento delle vendite di patatine e biscotti

Fino ad oggi gli esperti si sono sempre - giustamente - concentrati gli effetti diretti della cannabis sulla salute. Tuttavia, un nuovo studio ha deciso di puntare ad altro, trovando una curiosa relazione causale tra la vendita della cannabis, nei paesi in cui è legale, e la vendita di cibo spazzatura.

La legalizzazione della cannabis in molti stati degli Stati Uniti ha reso facile studiare gli effetti a catena della sostanza sulle masse. Tra i tanti studi che gli esperti stanno conducendo (come quello degli effetti della cannabis sulla guida) un team della Georgia State University ha deciso di esaminare l'effetto della legalizzazione sul consumo di cibo spazzatura, i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Economics & Human Biology.

Si parla di uno studio importante, almeno negli Stati Uniti, poiché il 42% della popolazione del paese è obesa - secondo i dati dei Centers for Disease Control and Prevention. I ricercatori hanno analizzato i dati al dettaglio sugli acquisti di cibo ipercalorico, analizzando le differenze nei tempi di introduzione delle leggi sull'uso ricreativo della cannabis: la legalizzazione della cannabis è stata collegata a un aumento delle vendite di cibo spazzatura.

"Le vendite mensili di cibo spazzatura sono aumentate del 3,2% e del 4,5% se misurate in volume", scrive il team nel loro studio. "Nello specifico, nelle contee situate negli stati dove la cannabis è legale, le vendite mensili di alimenti ipercalorici sono aumentate del 3,1% per il gelato, del 4,1% per i biscotti e del 5,3% per le patatine".

Il team, tuttavia, sottolinea che ci sono poche prove causali formali a supporto del legame tra cannabis e consumo di cibo - nonostante nella maggior parte dei consumatori di erba, dopo l'assimilazione della sostanza, avviene quella che viene definita in gergo la "fame chimica". Sebbene l'aumento del consumo di cibo spazzatura non sia affatto un bene per la salute, ci sono altri fattori che devono essere osservati: come il dato - ancor più importante - che legalizzazione della cannabis è associata a un calo del 12,4% delle vendite di alcolici, una sostanza associata a 2,8 milioni di morti ogni anno.