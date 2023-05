La legalizzazione della marijuana ha portato a una diminuzione dell'uso tra adolescenti

Uno dei punti spesso citati quando si parla di legalizzazione della marijuana è l'idea che la sua commercializzazione possa invogliare all'uso, soprattutto tra adolescenti. In realtà, oltre a un aumento delle vendite di alcuni snack, dopo la sua legalizzazione c'è stata addirittura una diminuzione dell'uso tra adolescenti.

Si tratta di uno studio condotto nientemeno che dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC) degli Stati Uniti d'America. Non solo per quanto riguarda l'erba: i dati suggeriscono che l'uso di tutte le sostanze monitorate, come alcol, farmaci da prescrizione e tabacco, è diminuito linearmente in questa fascia di età.

Nel 2012 sono state introdotte le prime leggi sulla legalizzazione ricreativa della marijuana ed è stato dato il via libera all'incirca nel 2014. Il risultato del documento sembra parlare chiaro: la legalizzazione potrebbe aver effettivamente ridotto l'uso da parte degli adolescenti (il target dell'analisi sono stati gli studenti delle superiori).

Nel 2021, il 15,8% degli studenti ha riferito di aver fatto uso di cannabis ad un certo punto negli ultimi 30 giorni (17,8% di femmine rispetto al 13,6% dei maschi). Rispetto al record massimo per quanto riguarda l'uso del 23,4% nel 2013, la popolarità della sostanza da parte degli adolescenti sembra essere nettamente diminuita.

Uno dei principali punti di discussione contro la legalizzazione, affermano gli addetti ai lavori, potrebbe aver dato invece l'effetto contrario.