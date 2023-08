La nuova legge anti IPTV fa flop: identificati 100 siti, ma non si possono bloccare

L’entrata in vigore della nuova legge anti pirateria in Italia era stata accolta favorevolmente ed in pompa magna da parte delle autorità e degli esponenti del mondo televisivo e sportivo. Tuttavia, il debutto del sistema che - almeno teoricamente - promette di dare una sferzata importante al fenomeno dell’IPTV - è stato agrodolce.

Come riportato quest’oggi dal quotidiano Repubblica in edicola, infatti, il sistema messo in campo da AGCOM ed il Governo ha consentito di identificare 100 siti web che trasmettevano illegalmente contenuti, principalmente le partite della Serie A. Tuttavia, non è stato possibile procedere con la chiusura entro 30 minuti e con le multe da 5mila Euro ai consumatori in quanto la piattaforma che dovrebbe consentire ciò ancora non è pronto.

Il tool acquisito nei primi giorni di agosto dall’Agcom infatti è ancora in via di implementazione e la normativa vigente prevede prima il vaglio di un tavolo tecnico con gli operatori dove si dovrà stabilire quali siano i requisiti tecnici che dovranno consentire la disattivazione dei nomi dominio e gli indirizzi IP da cui vengono effettuate tali trasmissioni. La questione quindi è puramente burocratica ed un tavolo - che si dovrebbe tenere a settembre - dovrebbe risolverla. Intanto però sul web in molti già ironizzano su quanto accaduto.