La legge anti pezzotto mette a rischio 2mila imprese, Assoprovider: 'è inefficace'

La legge anti pirateria approvata di recente, che prevede una maggiore tempestività con il blocco dei flussi illegali di contenuti protetti dal diritti d’autore, potrebbe mettere a serio rischio 2mila piccole e medie imprese delle TLC che secondo Assoprovider rischiano di essere “spazzate via”.

L’Associazione degli Operatori di Prossimità boccia senza mezzi termini il provvedimento, definito “non efficace” in quanto metterà “a rischio più di 10mila posti di lavoro”.

Alla base della protesta c’è il fatto che secondo l’associazione la misura “obbliga i provider a proprie spese, a intervenire prontamente disabilitando l’accesso ai contenuti illeciti”.

“Questi obblighi imposti ai provider costringeranno le aziende, che hanno in media dai tre ai quattro dipendenti e un fatturato che a malapena raggiunge i 500.000 euro, ad assumere almeno altre quattro persone per garantire un servizio di controllo 24 ore su 24, inclusi i sabati, le domeniche e le festività. Stiamo parlando di costi che arrivano a 200.000 o 300.000 euro all’anno. Come potranno queste aziende far fronte a tali costi senza correre il rischio di fallire?” ha affermato Gian Battista Frontera, presidente di Assoprovider che descrive la legge come un favore alle grandi multinazionali “che hanno anche interessi diretti nel comparto dello streaming”.



L'approvazione della legge è stata accolta favorevolmente anche dalle associazioni di categoria e dai presidenti della Lega Serie A.