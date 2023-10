Una legge antifumo potrebbe aver già salvato oltre 20.000 persone

Un recente ed interessante studio pubblicato su BMJ Global Health da un team di ricercatori del National University Hospital di Singapore, dimostra (ancora una volta) gli effetti del fumo passivo, o meglio ancora, della sua prevenzione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Nonostante risulti fondamentale precisare sin da subito che si tratta di uno studio esclusivamente di tipo osservazionale, ovvero una ricerca in cui non è possibile identificare relazioni di tipo causale, i risultati finali appaiono ugualmente rassicuranti.

Dopo aver appurato come il fumo passivo colpisca i nostri cani, secondo quanto riportato direttamente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il fumo passivo (ovvero, tutto quel fumo respirato involontariamente dalle persone che non fumano) è responsabile di 1,3 milioni di morti ogni anno nel mondo, causate spesso da patologie dell’apparato cardiovascolare.

Precisamente dal 2013 al 2017, a Singapore sono entrate in vigore delle rigorose misure contro il fumo. Oltre a non poter (ovviamente) fumare in luoghi chiusi, è assolutamente vietato fumare anche in luoghi aperti come strade, fermate dei mezzi pubblici o parchi.

Il recente studio ha dunque analizzato i report del Singapore Myocardial Infarction Registry da gennaio 2010 a dicembre 2019, notando dei pattern decisamente particolari e significativi.

Proprio dal 2013, ovvero dall’entrata in vigore dei vari provvedimenti antifumo, il tasso di cardiopatie ischemiche è sceso a 0,6 su ogni milione di persone al mese, mentre fino all’anno precedente era in costante aumento.

Se solo pochi giorni fa abbiamo visto che fumare fa invecchiare più in fretta, ora con dei "semplici" calcoli è possibile dedurre come senza tali provvedimenti si sarebbero verificati oltre 20.000 attacchi di cuore aggiuntivi. In particolare, è stata la fascia di età di soggetti con oltre 65 anni a beneficiare delle nuove disposizioni.