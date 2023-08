Legge su IPTV e pezzotto ora in vigore in Italia: multe salate per i pirati

In seguito all'approvazione dell'AGCOM sul blocco dei portali in 30 minuti, ora si iniziano a vedere i primi effetti concreti del tutto. Infatti, la legge su IPTV e pezzotto è adesso entrata in vigore in Italia, andando a contrastare in modo importante lo streaming illegale dei contenuti (come ad esempio quelli calcistici).

Per coloro che prendono visione di streaming illegali sono infatti previste multe fino a 5.000 euro, ma la legge 93/2023, entrata in vigore nella giornata dell'8 agosto 2023, va a colpire in modo importante anche chi trasmette senza autorizzazione tali contenuti. A tal proposito, la trasmissione illegale di programmi audiovisivi e multimediali può portare a fino tre anni di carcere, dunque si fa riferimento a un importante inasprimento delle sanzioni.

Dalla parte della legalità ci sono realtà come Lega Serie A, Sky e DAZN, che stanno aiutando le autorità competenti a bloccare i portali illegali. A tal proposito, la novità mira a monitorare il Web anche grazie al supporto dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, al fine di tentare di bloccare sul nascere i tentativi di pirateria, sia relativi al mondo sportivo che per quel che concerne l'industria dell'intrattenimento (si fa esplicito riferimento anche a fenomeni come quello dei film registrati nelle sale cinematografiche e poi diffusi illegalmente).

L'obiettivo è infatti innanzitutto oscurare i siti Web illegali entro 30 minuti (mediante segnalazioni provenienti direttamente dalle realtà detentrici dei diritti), ovvero in tempi rapidi e compatibili con la rapida evoluzione dell'epoca in cui viviamo. Insomma, l'AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) ha effettuato un passo importante nella lotta alla pirateria in Italia. Per il resto, potrebbe interessarvi dare un'occhiata a quanto esplicitato direttamente in Gazzetta Ufficiale.