Legge rivoluzionaria in Nuova Zelanda vieta sigarette e tabacco per sempre

Il tabacco e le sigarette in Nuova Zelanda sono stati banditi per tutti coloro che sono nati a partire dal 1 gennaio 2009, impedendo loro di acquistare questi prodotti per tutta la vita, anche al raggiungimento della maggiore età. Una legge rivoluzionaria, quasi utopica, con l'obiettivo di creare una generazione completamente senza fumo.

Non solo: oltre a impedire ai giovani neozelandesi di accedere al tabacco, la legge ridurrà anche la quantità di nicotina nei prodotti da fumo e il numero di rivenditori. "La nicotina sarà ridotta a livelli che non creano dipendenza e le comunità saranno libere dalla proliferazione e dal raggruppamento di rivenditori che prendono di mira e vendono prodotti del tabacco in determinate aree", ha affermato in una nota il ministro della Salute, la dott.ssa Ayesha Verrall.

Da 6.000 rivenditori di questi prodotti, il numero è stato falciato a 600. In un piccolo sondaggio condotto su 25 tabaccai, si è scoperto che l'88% ha avuto un impatto finanziario neutro o positivo dall'entrata in vigore di questa nuova legge. Nel frattempo, questa nuova introduzione potrebbe far risparmiare al sistema sanitario 5 miliardi di dollari, prevenendo la necessità di trattamenti per malattie legate al fumo.

“Per decenni abbiamo permesso alle aziende produttrici di tabacco di mantenere la loro quota di mercato rendendo il loro prodotto mortale sempre più avvincente. È disgustoso. Abbiamo più regolamenti in questo paese sulla sicurezza della vendita di un panino che su una sigaretta. Vogliamo assicurarci che i giovani non inizino mai a fumare, quindi renderemo reato vendere o fornire prodotti del tabacco affumicato a nuove coorti di giovani", ha dichiarato Verrall a luglio.

