Sono loro i leggendari mostri marini presenti nella mitologia norrena?

Abbiamo da poco visto un orca che si prende cura di un cucciolo di un'altra specie, ma nel 2018 è stato filmato per la prima volta al largo del Canada orientale un comportamento decisamente insolito per una balena, che a quanto pare si è ripetuto.

Anziché lanciarsi all’inseguimento dei pesci, come si può vedere chiaramente nel video, le balene in questione sono rimaste quasi immobili mentre spalancavano la bocca, aspettando che tutte le prede si avvicinassero. L'interesse dei biologi marini si è trasformato in stupore quando questo comportamento tra le balenottere di Bryde nel Golfo della Thailandia, è diventato virale.

Ufficialmente questo approccio di pesca denominato "a trappola", non era mai stato segnalato prima del 2014. Tuttavia, il dottor John McCarthy della Flinders University ha trovato descrizioni dettagliate di quella che sembra essere la stessa attività, nel luogo più improbabile in cui cercare: un manoscritto norreno del XIII secolo.

I racconti nordici del mare, fanno riferimento a una creatura chiamata "Hafgufa" spesso confusa con il ben più celebre Kraken. Durante la sua ricerca McCarthy ha notato che in opere come The King's Mirror, l'hafgufa è esplicitamente indicato come un tipo di balena che si nutre aspettando che il pesce nuotino nella sua bocca. La descrizione risulta poi essere chiaramente esagerata, ma si è scoperto che tale manoscritto contiene un resoconto straordinariamente accurato di almeno altre 26 specie animali, ragion per cui probabilmente vale la pena prenderlo sul serio.

Inoltre, i norvegesi non furono i primi a segnalare il fenomeno. Anche un testo greco attribuito a Physiologus e che si pensa sia stato scritto ad Alessandria intorno al 150-200 d.C., conteneva un chiaro riferimento. A questo punto però la domanda sorge spontanea: perché questi splendidi animali, hanno smesso di nutrirsi in questo modo per secoli?

Sia le megattere che le balene di Bryde sono balenottere, ovvero balene che cacciano principalmente con vari affondi in acqua. Il documento però propone che le balenottere si alimentino in questo modo alternativo solamente quando i pesci sono relativamente scarsi. Presumibilmente, ci vuole molta meno energia per galleggiare in superficie e aprire la bocca che per inseguire attivamente le prede. Ciò la rende una strategia di sopravvivenza decisamente utile quando il cibo scarseggia.

Se questo è vero, considerando anche che le balene stanno cambiando il loro comportamento, il ritorno dell'alimentazione-trappola potrebbe essere un indice dell’aumento del numero di esemplari nelle nostre acque, che si trovano dunque a dover condividere il cibo.