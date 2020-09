La leggendaria storia dei Buffalo Soldiers, reggimenti degli USA composti da afroamericani

Chiunque avrà ascoltato almeno una volta nella vita Bob Marley, si sarà imbattuto nel suo famoso pezzo "Buffalo Soldiers". Questo, infatti, era un soprannome dato agli uomini dei reggimenti - tutti composti da afroamericani - dell'esercito americano che prestarono servizio nella frontiera occidentale dopo la guerra civile.

I Buffalo Soldiers avevano il compito di controllare i nativi americani delle pianure, catturare ladri e proteggere i coloni. Negli anni, questi reggimenti divennero leggendari, per aver combattuto coraggiosamente e per aver espanso l'America verso ovest. Dopo la fine della guerra civile il 9 aprile 1865, il Congresso degli Stati Uniti permise agli afroamericani di arruolarsi nell'esercito in tempo di pace come soldati.

Tuttavia, i reggimenti erano generalmente comandati da bianchi e nell'esercito vigevano ancora i pregiudizi razziali. Molti ufficiali, infatti, rifiutarono del tutto di comandare i soldati afroamericani, anche se costò loro promozioni di grado. "Ha detto che non avrebbero combattuto, che avevano paura e che avrebbero corso", riferì John Smith, un discendente dei Buffalo Soldier nel 1996, riportando le parole di un ufficiale.

Le truppe nere erano principalmente incaricate di difendere i territori dei coloni contro i nativi americani, che si scontrarono con tutte le loro forze per mantenere i loro territori. Le frequenti battaglie con questi reggimenti, portarono i guerrieri nativi americani a chiamarli "Buffalo Soldiers", forse un riferimento ai capelli ricci e scuri dei soldati o alla loro strategia militare, entrambe le cose che i nativi associavano al bisonte (animali venerati dai nativi americani, quindi un forte segno di rispetto per i loro avversari).

Oltre a sorvegliare le linee del fronte occidentale, i Buffalo Soldiers agirono come alcuni dei primi ranger del parco della nazione. Nella primavera del 1899, questi soldati intrapresero un viaggio di due settimane verso lo Yosemite National Park per sorvegliare i terreni. Oltre a costruire strade, i soldati spensero gli incendi, catturarono i bracconieri e impostarono sanzioni a tutti coloro che violarono le regole del parco.

Nonostante i loro successi, i soldati neri avevano ancora molta strada da fare prima di essere trattati allo stesso modo dall'esercito.