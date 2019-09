Il leggendario Nokia 2720 torna in vita, Nokia cavalca l'onda vintage

Dopo aver resuscitato il Nokia 8110, HMD Global continua a cavalcare l'onda vintage ed al keynote dell'IFA di Berlino ha presentato la riedizione in chiave moderna del leggendario 2720, lo storico flip phone del marchio nordeuropeo che torna in vita e si inserisce nella gamma "Nokia Originals".

Gli ingegneri di Nokia come sempre non hanno rivoluzionato l'aspetto fisico del dispositivo, che mantiene il design a conchiglia con display interno da 2,8 pollici.

A livello software è presente il sistema operativo proprietario KaiOS, che può vantare sull'integrazione di servizi come Google Maps, Whatsapp, YouTube, Facebook e Gogle Assistant. A parte ciò è rimasto intatto: quando si riceve una chiamata lo schermo esterno da 1,3 pollici mostrerà il mittente ed è possibile rispondere semplicemente aprendo la clip. Chiudendo lo smartphone invece la telefoanta verrà interrotta.

Nokia ha promesso 27 giorni di batteria in standby.

Il nuovo 2720 è dual sim con supporto LTE, e può persino funzionare come hotspot WiFi. Il prezzo di lancio sarà di 89 Euro, e gli utenti potranno scegliere tra la colorazione nera e grigia, ma al momento non sono arrivate indicazioni sui paesi in cui sarà disponibile.

Il produttore ha anche annunciato il Nokia 800, che è resistente alla polvere grazie alla certificazione IP68 e dura fino a 43 ore in stand by con una singola carica. Anch'esso è basato su KaiOS, e sarà disponibile ad Ottobre per 109 Euro.

Infine, c'è il Nokia 110, che fondamentalmente è una versione aggiornata del Nokia 105 da 15 Dollari, a cui si aggiungono delle funzioni multimediali interessanti. E' possibile ad esempio utilizzare una scheda microSD per il caricamento della musica. Il prezzo è leggermente più alto (18 Dollari). Sarà disponibile a Settembre.