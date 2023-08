Il leggendario Vlad l'impalatore (Dracula) potrebbe aver pianto sangue

Vlad l'Impalatore è stato un sovrano del XV secolo, noto per la sua spietatezza e per essere stato la musa dietro la leggenda di Dracula, e secondo alcuni resoconti potrebbe aver avuto una caratteristica ancor più inquietante: una condizione chiamata emolacria, che lo avrebbe portato a versare lacrime mescolate al sangue.

Senza alcun dubbio una rivelazione che aggiunge un ulteriore strato di mistero alla sua già oscura leggenda.

Conosciuto anche come Vlad Drăculea, che significa "Figlio del Drago", governò la Wallachia, confinante con la Transilvania, con una mano di ferro. Nonostante sia considerato un eroe in Romania per la sua difesa della regione, si stima che sia stato responsabile della morte di circa 80.000 persone, molte delle quali attraverso l'impalamento.

Sebbene si creda che abbia ispirato il classico romanzo "Dracula" di Bram Stoker del 1897, questa connessione non è mai stata confermata con certezza.

Invece di concentrarsi su racconti letterari, i ricercatori hanno analizzato tre documenti scritti dallo stesso Vlad. Queste lettere, datate 1457 e 1475, erano indirizzate al governatore della città di Sibiu, Thomas Altemberger, e trattavano questioni come la riscossione delle tasse. Utilizzando però una tecnica non invasiva, gli scienziati sono riusciti a identificare peptidi e proteine presenti sulla carta straccia delle lettere.

Tra le sostanze trovate, c'erano peptidi legati alla ciliopatia che indicano che Vlad possa aver avuto una mutazione genetica che comprometteva il funzionamento delle sue cellule e organi; altri proteine legate a processi infiammatori suggeriscono problemi alla pelle e alle vie respiratorie. La scoperta più sorprendente riguardava i peptidi associati alle proteine della retina e delle lacrime, che indicavano la possibile condizione di emolacria (come questa bambina di 11 anni).

Sicuramente una scoperta che dà un "tocco in più" alla sua figura già controversa.