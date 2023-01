Mentre state leggendo il titolo di questa notizia al mondo sono nati 20 bambini

Recentemente abbiamo appena raggiunto l'incredibile numero di otto miliardi di anime sulla Terra e si tratta di una cifra che è destinata (almeno per adesso) soltanto ad aumentare. Nel frattempo, sapete che mentre state leggendo questa notizia sono già nati 40 bambini?

L'ONU stima che ogni giorno nel mondo nascano circa 385.000 bambini (un totale di ben 140 milioni all'anno). Un numero che rimarrà relativamente stabile nei prossimi 50 anni e che scenderà a circa 356.000 dopo il 2070, con un totale quindi di 130 milioni di pargoli all'anno.

Come abbiamo fatto questo calcolo? Considerando che ci sono 86400 secondi in 24 ore, il calcolo viene automatico: 4.5 bambini ogni secondo. Da quando avete iniziato a leggere questa notizia possiamo dire che son passati circa 30 secondi ed è facile dire quindi che (approssimando per difetto) nel frattempo nel mondo son nati ben 120 bambini.

Il tasso di natalità grezzo è di 18,2 nascite per 1.000 abitanti o 267 nascite a livello globale al minuto. Di questo passo raggiungeremo facilmente i 9 miliardi di persone entro il 2037 e i 10 miliardi entro il 2057. Nonostante la buona notizia, di questo passo la situazione diverrà insostenibile, questo perché le richieste della nostra popolazione in crescita hanno causato molti danni al nostro ambiente.

Dobbiamo ringraziare i progressi della medicina e della scienza se siamo arrivati a questo punto, mentre oggi si parla addirittura di andare a vivere intorno alla Terra in delle colonie spaziali.