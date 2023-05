Le leggi della robotica di Asimov sono leggi reali?

Quando si parla di robotica o di robot, spesso vengono citate le famose "leggi della robotica" create da Isaac Asimov nei suoi fantastici romanzi. Poiché all'interno di questo argomento sono praticamente onnipresenti, queste famose leggi hanno valenza giuridica? Non esattamente.

Prima un piccolo riassunto:

Prima Legge: un robot non può ferire un essere umano o, per inerzia, permettere che un essere umano subisca danni.

Seconda Legge: un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri umani, a meno che questi non siano in conflitto con la Prima Legge.

Terza Legge: un robot deve proteggere la propria esistenza fintanto che la sua protezione non entri in conflitto con la prima o la seconda legge.

Legge Zero (aggiunta da Asimov successivamente): un robot non può danneggiare l'umanità o, per inazione, consentire all'umanità di subire danni.

Nel nostro mondo, oltre a non avere una vera e propria valenza giuridica, sono molto difficili da implementare: non esistono sistemi così avanzati capaci di capire autonomamente il significato di queste leggi (e secondo gli esperti ne servono anche altre).

Inoltre, secondo alcuni studiosi, non sono efficaci: "La Prima Legge fallisce a causa dell'ambiguità del linguaggio e a causa di complicati problemi etici che sono troppo complessi per avere una semplice risposta sì o no", afferma il filosofo dell'IA Chris Stokes. "La Seconda Legge fallisce a causa della natura non etica di avere una legge che richiede agli esseri senzienti di rimanere schiavi".

"La Terza Legge - continua l'esperto - fallisce perché si traduce in una stratificazione sociale permanente, con l'enorme quantità di potenziale sfruttamento. La Legge 'Zero', come la prima, fallisce a causa di un'ideologia ambigua."

Insomma, molto probabilmente non serviranno a molto qualora un'IA super intelligente dovesse perdere il controllo.