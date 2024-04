Legion Go 2 arriva nel 2024? La next gen potrebbe essere vicina

A pochi mesi dall’arrivo in Italia di Lenovo Legion Go, arrivano delle informazioni sui possibili piani della società per una eventuale seconda generazione. Lenovo infatti in occasione della Lenovo Innovate 2024 Conference ha confermato che intende aumentare gli investimenti in questo segmento.

Il Gaming Category Manager, Clifford Chong, ha rivelato che gli utenti possono aspettarsi a breve una Lenovo Legion Go 2, anche alla luce del successo ottenuto dal primo modello. Occorre sottolineare che Chong è Gaming Manager per la regione dell’APAC (ovvero Asia-Pacifico), ma qualora Lenovo dovesse davvero presentare una Lenovo Legion Go 2, è innegabile che un arrivo in Europa sia scontato.

Chong ha comunque affermato che l’azienda sta sviluppando attivamente nuove soluzioni in grado di rappresentare un passo in avanti rispetto al primo modello. “Stiamo ancora investendo molte risorse per migliorare l'attuale Legion Go nell'arco degli ultimi 6 mesi dal lancio. Abbiamo sbloccato dal primo giorno fino ad ora molte più esperienze e sono ancora in corso sforzi tecnici per provare a portare la prossima ondata di funzionalità nel prodotto” ha affermato il dirigente, il quale ha precisato che “sicuramente è una categoria di prodotti in cui vediamo il potenziale e continuiamo a investire ed attendiamo il momento giusto per preparare la prossima generazione che fornirà ancora più funzionalità”.

