Legion GO, ecco quanto costerà il rivale Lenovo di Steam Deck e ROG Ally

Nonostante gli sforzi di Lenovo per mantenere il segreto, ormai sappiamo persino le specifiche di Legion Go, console handheld pronta a sfidare Steam Deck e ROG Ally nel loro stesso campo da gioco: ma quale sarà il prezzo?

Oltre a sapere ormai davvero tutto ciò che si nasconderà sotto la scocca, tra cui il cuore pulsante, l'APU Ryzen Z1, negli ultimi giorni in rete è spuntato davvero di tutto sulla piccola console portatile di Lenovo, tra cui anche la presunta data di presentazione di Legion Go.

Tuttavia, mancavano all'appello ancora un paio di dettagli, tutt'altro che trascurabili. Partiamo dunque dai tagli di memoria. L'handheld coi pad "sfilabili", a quanto pare, potrà contare su 16 GB di memoria RAM LPDDR5X da 7500 MHz, mentre lato archiviazione i tagli a disposizione saranno molteplici e si potrà scegliere tra 256GB, 512GB e 1TB, tutti in formato M.2 NVMe con pieno supporto PCIe Gen4.

Purtroppo, lato prezzi sembra che anche in questo caso la Steam Deck da 64GB resterà il best buy assoluto, dal momento che si parla di un possibile cartellino da almeno 799 euro per il modello di partenza.

Fari comunque puntati sul gioiellino asiatico e appuntamento a ottobre, secondo quanto emerso in rete, dato che si preannuncia tra i progetti più entusiasmanti dell'anno per gli amanti del gaming in portabilità grazie alla feature esclusiva dei joycon in stile Nintendo Switch.