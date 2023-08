Legion GO non ha più segreti: sarà lui il vero sfidante di Steam Deck?

Dopo le prime immagini leak di Legion Go, l'handheld di Lenovo torna a far parlare di sé nelle specifiche relative all'hardware che il produttore asiatico avrebbe scelto per supportarne le performance in mobilità.

Secondo una nuova serie di immagini della console portatile, infatti, è possibile dare un'occhiata più da vicino ad altri aspetti che andranno a comporre l'esperienza completa fornita dalla macchina Lenovo, tra cui il processore. Senza troppe sorprese, i chip scelti da Lenovo saranno i nuovi AMD Ryzen Z1 Series, sviluppati ad hoc dal team rosso per le console portatili di nuova generazione e basati sulle architetture Zen4 per il processore e RDNA3 per la grafica integrata. Un assaggio delle loro prestazioni lo ha già fornito ROG Ally, prima console portatile di Asus ROG.

A differenza della proposta di Asus, tuttavia, Lenovo avrebbe optato per un sistema di raffreddamento supportato da singola ventola proprio come Steam Deck. Sul retro troneggia un enorme logo LEGION accompagnato, sulla parte superiore, da un'altrettanto generosa finestra per l'intake dell'aria fresca. In alto, invece, prendono posto il tasto power, l'ingresso jack da 3,5 mm, l'exhaust per l'aria calda, un lettore per memorie MicroSD, la porta USB-C e il bilanciere del volume. Molto interessante anche la scelta di Lenovo di piazzare gli speaker sul margine superiore, dal momento che i pad si "sfilano" come i joycon di Nintendo Switch. Sul fondo c'è un'ulteriore porta USB-C, mentre vale la pena notare la presenza di un trackpad sul pad destro, di due tasti macro sempre sulla destra, e di una rotellina per il mouse sul dorso.

Molto interessante il presunto supporto alla realtà aumentata con gli occhiali Legion AR di nuova generazione, attualmente in fase di sviluppo. Già sappiamo, inoltre, che a bordo dovrebbe esserci Windows 11, ma non sappiamo se avrà qualche "flavour" personalizzato da Lenovo per una migliore interazione con il touchscreen e per un'esperienza globalmente più comoda in uso console, mentre il display dovrebbe essere un generoso pannello da 8 pollici con risoluzione FullHD e supporto ai 120 Hz.