Legion Pro e Yoga Pro in offerta: fino a 300 euro sui 'pezzi forti' Lenovo

Passati in rassegna i migliori IdeaPad e IdeaCentre da Gaming in offerta, è il momento di proseguire alla ricerca delle migliori proposte Lenovo su Amazon Italia: è il turno di Legion 5 Pro e Yoga Slim Pro.

Si tratta, in particolare, di dispositivi pensati per un pubblico particolarmente esigente, nel caso di Legion By Lenovo in termini di performance pure, mentre gli Yoga offrono un'esperienza premium come materiali e versatilità.

I Legion Pro avvistati in offerta su Amazon in queste ore sono:

Lenovo Legion 5 Pro - 16" 2.5K 165Hz, Ryzen 7 6800H, 16GB/1TB, RTX 3060 - 1899 euro

- 16" 2.5K 165Hz, Ryzen 7 6800H, 16GB/1TB, RTX 3060 - 1899 euro Lenovo Legion 5 Pro - 16" 2.5K 165Hz, Intel Core i7-12700H , 16/512GB, RTX 3070 - 1999 euro

, 16/512GB, RTX 3070 - 1999 euro Lenovo Legion 5 Pro - 16" 2.5K 165Hz, Intel Core i7-12700H, 16/512GB, RTX 3070 Ti - 2199 euro

Per quanto riguarda i Lenovo Yoga Slim Pro, le offerte riguardano queste configurazioni:

Lenovo Yoga Slim 7 ProX - 14.5" 3K, Intel Core i5-12500H, 16/512 GB, Intel Iris Xe - 1199 euro

- 14.5" 3K, Intel Core i5-12500H, 16/512 GB, Intel Iris Xe - 1199 euro Lenovo Yoga Slim 7 ProX - 14.5" 3K, Ryzen 5 6600HS, 16/512GB, RTX 3050 - 1399 euro

- 1399 euro Lenovo Yoga Slim 7 ProX - 14.5" 3K, Intel Core i7-12700H, 16GB/1TB, RTX 3050 - 1729 euro

Queste promozioni, che arrivano fino al 14%, proprio come quelle relative agli IdeaPad Gaming e alle offerte sui Lenovo Chromebook sono a tempo e il termine ultimo sarà quello del 10 giugno 2023, quindi ancora qualche giro d'orologio per approfittarne se siete alla ricerca di un laptop da gaming o di un convertibile premium per il vostro studio o lavoro.