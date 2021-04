Da Lego ed Adidas arrivano le scarpe ZX 8000 "Bricks" ispirate agli iconici mattoncini

Prosegue la collaborazione tra Lego ed Adidas Originals. I due gruppi presentano oggi la collezione di scarpe ZX 8000 "Bricks", che come si può vedere direttamente dalle immagini pubblicate sul sito web ufficiale, uniscono l'estetica del marchio danese di giocattoli alla silohuette delle Adidas.

La nuova collezione è composta da sei modelli, ognuno dei quali realizzato in uno dei colori primari di LEGO: rosso, verde, giallo, blu, nero e grigio. Su ogni coppia della collezione "Bricks" è presente una tomaia in mesh abbinata a sovrapposizioni in suede sintetico, un sistema di allacciature ghillie ed il supporto del tampone in TPU che emula i mattoncini.

LEGO ha anche diffuso un video di lancio divertente, che potete visualizzare in calce, che ha come protagonisti delle minifigure LEGO.

La collezione ZX 8000 “Bricks" sarà disponibile dal 7 Maggio in taglie da adulto e da ragazzo sul sito web ufficiale di LEGO e presso i punti vendita selezionati al prezzo di 140 Euro. Collegandosi alla pagina in questione è possibile anche vedere in anteprima le sei colorazioni e tutti i dettagli delle scarpe.

Dopo il lancio del fantastico set Shuttle Discovery, che comprende anche il telescopio Hubble, quindi, LEGO si focalizza sul settore dell'abbigliamento, forte della popolarità del suo marchio e degli iconici mattoncini.