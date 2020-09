LEGO ed Adidas svelano le nuove sneakers ZX 8000: ma non saranno disponibili per tutti

Dopo i leak delle scorse settimane, Adidas e LEGO hanno ufficialmente annunciato le nuove ZX 8000, le sneakers nate dalla collaborazione tra il popolare marchio di articoli sportivi ed il produttore di giocattoli danese. Il prezzo è di 129,95 Euro, quindi in linea con molti altri modelli, ma ad essere particolare sarà il metodo d'acquisto.

Come si legge nella pagina promozionale, infatti, per tentare di portarle a casa bisognerà scaricare l'applicazione di Adidas disponibile sul Play Store di Android ed App Store di iOS ed iscriversi alla lotteria, che si concluderà il prossimo 25 Settembre. Al momento della registrazione sarà richiesto il numero di taglia, l'indirizzo di spedizione ed il metodo di pagamento su cui sarà effettuato l'addebito nel caso d'estrazione.

Questo sarà l'unico modo per effettuare l'acquisto: non saranno disponibili nè nei negozi fisici, nè online, motivo per cui vi suggeriamo di diffidare da eventuali metodi alternativi in quanto potrebbe trattarsi di falsi.

A livello estetico, le scarpe mixano gli elementi classici delle sneakers Adidas ed i mattoncini LEGO: sono presenti degli elementi blu, gialli, rossi e neri con grafica dedicata ai mattoncini. E' presente anche l'iconico logo sulla linguetta, oltre a degli inserti ad hoc. Insomma, si tratta di un modello che sicuramente farà gola agli appassionati.