LEGO, questa app scansiona i mattoncini che avete e vi mostra cosa potete costruire

Il mondo dei LEGO affascina da sempre grandi e piccini: sebbene esistano set spaziali come LEGO Space Shuttle Discovery, spesso l’avventura migliore è aprire lo scatolone pieno di mattoncini e creare qualcosa di originale, soprattutto ora che esiste un’app per scansionare i blocchi e dirvi cosa potete costruire.

L’applicazione in questione, disponibile per dispositivi iOS su App Store e in arrivo su Android questo autunno, si chiama Brickit e si occupa di scansionare tramite la fotocamera dello smartphone tutti i pezzi a disposizione, analizzandoli poi grazie a una serie di algoritmi che ci suggeriranno infine una gamma di possibili combinazioni dei mattoncini in aeroplani, farfalle, pesciolini e molto altro ancora, dandoci anche le istruzioni integrali con annessa lista dei pezzi specifici per realizzare il tutto. L’applicazione vi dirà, in aggiunta, quali mattoncini mancano alla lista di quelli a voi necessari.

Ovviamente i prodotti finali consigliati sono pescati da un database basilare che verrà ancor più arricchito con la diffusione dell’applicazione sul mercato. Non è da escludersi, inoltre, che in futuro gli utenti stessi potranno essere in grado di suggerire progetti a Brickit per aggiungerli alla lista, specialmente nel caso di idee particolarmente complesse. Al momento i suggerimenti si limitano a creazioni che non comprendono grandi quantità di pezzi, ma il futuro potrebbe riservarci grandi sorprese. In ogni caso, resta un’ottima soluzione per soddisfare rapidamente la creatività delle persone e usare i LEGO sparsi per vari contenitori per creare qualcosa di semplice e piacevole.

A proposito di LEGO, nel mese di giugno è stato lanciato un nuovo set Adidas Originals-LEGO per l’iconica sneaker “Superstar”.