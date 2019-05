LEGO celebra i 50 anni dallo sbarco sulla Luna con un set di Apollo 11

Si festeggerà quest'anno il cinquantesimo anniversario dallo sbarco degli esseri umani sulla Luna e Lego, come spesso fatto in occasioni simili, ha deciso di celebrare l'avvenimento con un nuovo set di mattoncini.

Il kit conterrà 1.087 mattoncini ed una coppia di astronauti, che rappresenteranno Neil Armstrong e Buzz Aldrin. Il costo sarà di 100 Dollari e consentirà di costruire il lander lunare utilizzato dalla NASA per la missione Apollo 11.

Il modello sarà costituito da tre parti, come spiegato dal designer Lars Joe nel video che vi proponiamo in apertura. Gli astronauti potranno essere inseriti nel modulo principale superiore, che contiene anche delle finestre, mentre la sezione inferiore sarà caratterizzata da un portellone e le gambe del lander. All'interno della navicella sono anche presenti le attrezzature.

La piccola porzione di base lunare includerà anche dei crateri, una targhetta, delle impronte ed ovviamente la bandiera americano. E' anche presente un adesivo che replica l'iconica placca che Armstrong ed Aldrin lasciarono sulla superficie lunare nel 1969.

Al progetto ha collaborato anche la NASA, che ha dato a Joe dei dettagli sul modulo lunare Eagle che l'hanno reso molto simile a quello originale. Ad esempio, i mattoni dorati rappresentano gli scudi termici presenti sul vero lander.

La NASA, nell'ambito delle celebrazioni per i 50 anni dallo sbarco sulla Luna, aprirà per la prima volta in 47 anni una time capsule proveniente dal nostro satellite.