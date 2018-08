LEGO ha costruito una Bugatti Chiron a grandezza naturale con 1 milione di mattoni

LEGO ha presentato oggi il suo ultimo progetto. Si tratta di una Bugatti Chiron costruita interamente con gli iconici mattoncini a grandezza naturale. Il tutto è frutto di un progetto messo su tra il creative team di Lego in occasione di un'iniziativa promozionale da mostrare durante il Gran Premio d'Italia del prossimo fine settimana.

Il modellino, se così si può battezzare, vanta oltre un milione di pezzi.

LEGO ha precisato che il processo di assemblaggio è durato poco meno di 13.500 ore ed è partito lo scorso mese di Giugno, con delle sessioni di brainstorming poi trasformate nella costruzione vera e propria a marzo 2018.

E se all'inizio in molti avevano avanzato alcune perplessità sulla reale veridicità del video, successivamente la stessa LEGO ha rilasciato alcune immagini che lasciano poco spazio ai dubbi: il progetto è reale ed anche la vettura.

Ovviamente essendo una macchina vera e propria, non tutte le componenti sono in plastica, come confermato anche dal peso complessivo di 1,5 tonnellate. E' infatti presente uno scheletro in acciaio, un paio di batterie, alcuni ingranaggi stampati in 3D e le ruote vere e proprie, targate Bugatti.

A livello di velocità non sarà in grado di replicare quelle del modello reale: nel video che vi proponiamo in apertura è riuscita a raggiungere una velocità di 13 miglia all'ora, ma teoricamente può spingersi fino a 19 miglia orarie.

L'auto include anche di uno spoiler posteriore che si apre esattamente come nella realtà, attraverso la pressione di un pulsante. Al suo interno è presente un pannello di controllo che consente di attivare le luci. E' anche presente un tachimetro funzionante, un volante staccabile e delle porte che si aprono e chiudono.

I costi? Per i comuni mortali sono elevati: ogni motore costa 30 Dollari, per un totale di 70.000 Dollari, a cui si vanno ad aggiungere i mattoncini.