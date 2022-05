LEGO espande il team software: prodotti fisici e digitali saranno una cosa sola

LEGO ha annunciato le intenzioni di triplicare il numero di ingegneri software e di aumentare gli investimenti nel digitale, nell’ambito della strategia che prevede un focus sempre maggiore su online e digitale.

L’amministratore delegato di LEGO, Niels Christiansen, ha affermato che il gruppo danese sta aumentando i propri investimenti in software di diverse centinaia di milioni di Dollari. Inoltre, e ciò è emblematico anche per un’altra dichiarazione resa: ormai il gruppo non considera più i prodotti fisici e digitali separati.

“Ora vediamo come i prodotti digitali e fisici si uniscono, quindi è molto più facile collegare questi due mondi e creare un’esperienza unica. Stiamo migliorando nel digitale ed aumentando le nostre capacità. Per questo stiamo assumendo ingegneri che prima lavoravano come consulenti. Si tratta del nostro più grande investimento” ha affermato il CEO.

Lego ha aperto ufficialmente di recente il suo hub digitale a Copenaghen, che si aggiunge ai centri software già attivi ed esistenti a Londra e Shanghai. Complessivamente, entro la fine del 2023 il gruppo punta a dare lavoro a 1.800 addetti software, il triplo rispetto ad inizio 2021, di cui circa 400 solo nella sede di Copenaghen.

Di recente è emersa la notizia secondo cui per i 50 anni di LEGO potrebbe arrivare il set Atari 2600, e non è chiaro che tipo di impatto avrà la divisione software in questo progetto.