LEGO del Millennium Falcon a 2 Euro? La nuova truffa corre su Facebook

È un periodo florido di truffe sul web. Dopo aver parlato del juice jacking, è tornata in auge su Facebook una vecchia truffa che già qualche anno fa aveva fatto capolino sulla piattaforma social e che promette un LEGO Millennium Falcon di Star Wars a meno di 2 Euro.

Il funzionamento della truffa è molto semplice: tutto inizia con un post pubblicato su Facebook che se commentato porta all’invio da parte dei truffatori di un messaggio privato in cui i creatori della truffa invitano gli utenti a diffondere la catena.

Alternativamente, invece, gli stessi truffatori potrebbero rimandare i malcapitati ed ingenui utenti ad una pagina web che ricorda il sito web LEGO dove inserire i propri dati personali ed il pagamento di una piccola somma (1,95 Euro) per ricevere il set a casa. Tra i dati da inserire figurano anche quelli della carta di credito che, se inseriti, viene ripulita nel giro di qualche ora senza chiaramente ricevere nulla a casa.

Il consiglio quindi in casi come questi è di evitare di rispondere o interagire con tali profili Facebook e segnalare le inserzioni ed i post direttamente al social network. La cosa certa è che non c’è nessun Millennium Falcon a meno di due Euro da ricevere.