LEGO Millennium Falcon costa troppo? Ecco il modello da stampare in 3D e montare in casa

Sappiamo quanto siano affascinanti i modelli di Star Wars proposti da LEGO in Edizione Limitata. I prezzi però non sono sempre accessibili a tutti. Per questo motivo, scopriamo il nuovo modello assemblabile da stampare in 3D dei ragazzi di Fab365.

Un progetto molto particolare, che si aggiunge al particolare elmo di Iron Man MK5 motorizzato stampato in 3D di cui vi avevamo già parlato nelle scorse settimane.

Per chi non lo sapesse, Fab365 è un collettivo di ragazzi che ha ideato una vasta gamma di modelli, alcuni gratis e altri a pagamento, di soggetti da stampare in 3D. La particolarità di questi modelli è che rientrano nella categoria print in place per la maggior parte, ovvero con più pezzi progettati per essere completamente articolati direttamente dal piatto di stampa. Parzialmente assemblabili poi, nel caso in cui le dimensioni non consentissero di ottenere l'oggetto in una singola infornata.

Questo è il caso del Millennium Falcon, una delle più recenti aggiunte a catalogo, scaricabile in maniera totalmente gratuita a questa pagina. Si tratta di una forte personalizzazione, chiaramente, liberamente ispirata al modello rappresentato a schermo e con un sistema di montaggio inedito sul mercato. Molto affascinante proprio il processo di assemblaggio, che potete seguire in apertura a questa notizia.

La stampa 3D di modelli articolati e assemblabili è un territorio in forte espansione nella community, come dimostra il pacco regalo rompicapo da stampare in 3D ancora saldo in forte tendenza nella community di Thingiverse e saldo ai vertici delle classifiche di download e popolarità ormai da diverso tempo.