Lego non produrrà più set con veicoli militari reali ed in uso: ecco perchè

Un portavoce di LEGO, Ryan Greenwood, in una mail inviata alla CNN ha confermato che l'azienda danese non produrrà più set che includono veicoli militari reali attualmente in uso. La decisione a quanto pare sarebbe maturata a seguito delle polemiche arrivate in estate dopo il lancio del set del V-22 Osprey.

Il via alla commercializzazione è arrivato a seguito delle proteste della German Peace Società - United War Resiters, in quanto il V-22 Osprey è utilizzato dalle forze armate americane e giapponesi e secondo l'associazione sarebbe stato usato anche nei conflitti in Siria, Afghanista, Iraq, Mali e Yemen.

Proprio tali polemiche hanno spinto Lego a ritirarlo dal mercato a fine di luglio, ma la decisione non aveva fatto altro che gonfiato i prezzi dei set, che erano finiti sui siti di trading a prezzi superiori ai 1.000 Dollari nonostante di listino costasse poco più di 120 Dollari.

Nella mail ricevuta da CNN, ha Lego ha spiegato che "abbiamo una politica di lunga durata di non creare set che includano veicoli militari reali che sono attualmente in uso". La decisione sicuramente non sarà accolta favorevolmente da molti dal momento che parte degli utenti erano soliti collezionare set con veicoli militari reali.

