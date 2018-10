LEGO omaggia le fiabe con un libro pop-un in mattoncini

Sono le fiabe classiche le protagoniste dell'ultimo progetto LEGO Ideas —fucina dove i fan possono proporre le proprie idee e ricevere l'approvazione del pubblico e di LEGO. L'ultimo set, infatti, riproduce un libro pop-up con due storie: Cappuccetto rosso e Jack e la pianta di fagioli. In totale 859 pezzi, ecco prezzo e data d'uscita.

LEGO Ideas compie 10 anni, e il primo set del decennale ad essere annunciato è il Pop-UP Book Set (21315). Della linea Lego Ideas anche alcuni dei set più amati dai fan degli ultimi anni (se non altro perché sono tutti stati pensati da fan a loro volta): l'Ecto-1 (21108), la Delorean di Back to the Future (21103), ma anche il Yellow Submarine dei Beatles (21306), il Saturn V (21309) e molti altri.

Il set introduce 5 minifigure create appositamente per l'occasione: cappuccetto rosso, la nonna, il lupo (vestito da nonna), il gigante e una microfigure di Jack (in scala con il gigante). Nella confezione anche un libricino da collezione che racchiude la storia dei libri pop-up e un breve approfondimento delle due fiabe rappresentate.

Il set LEGO Ideas Pop-Up Book uscirà nei negozi l'1 novembre e costerà 69.99€.

Il set è presentato come il primo libro pop-up di LEGO, motivo per cui, almeno secondo Slashgear, è lecito aspettarsi in futuro altri set simili.

Che pensate, lo comprerete?