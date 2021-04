Lego presenta gli SmartBricks: i mattoncini intelligenti che si spostano da soli

Importante annuncio di LEGO. L'azienda danese, specializzata nella produzione dei celebri giocattoli composti da mattoncini assemblabili, tramite un post pubblicato sul proprio account ufficiale Instagram ha svelato gli Smartbricks: i mattoncini intelligenti.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, i mattoncini sono in arrivo prossimamente e si spostano da soli per evitare di essere calpestati, il che è molto utile: a tutti sarà capitato di calpestare accidentalmente uno dei mattoncini e di avvertire male ai piedi.

Lego ha pensato a noi, e con questi SmarBricks intende fornire una nuova esperienza, che combina divertimento e soprattutto comodità a casa.

Nessuna informazione sulla data di commercializzazione, ma nel frattempo vi invitiamo a restare su queste pagine e vi auguriamo buon 1 Aprile.

Lego evidentemente ha deciso di non cancellare il Pesce d'Aprile, contrariamente a quanto fatto da Google che per il secondo anno consecutivo ha deciso di fare uno scherzo ai propri fan. Anche se, a dire la verità, un'idea di questo tipo sarebbe tutt'altro che inutile e potrebbe fare felici milioni di genitori.

Lego di recente ha annunciato il set Shuttle Discovery. di cui abbiamo parlato su queste pagine e che include anche il telescopio Hubble. Un vero paradiso per i fan del mondo spaziale.