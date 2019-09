LEGO ha presentato l'UCS Imperial Star Destroyer, il set da 699€ è il più lungo di sempre

Finalmente l'attesa è finita per i fan dei set LEGO da collezione: il Star Wars Ultimate Collector Series Imperial Star Destroyer è stato ufficialmente mostrato in tutti i suoi dettagli. È il set più lungo della storia del brand, e riproduce l'iconico cacciatorpediniere imperiale che cattura la Tantive IV all'inizio di Una Nuova Speranza.

Non è la prima volta che LEGO produce un set ispirato agli Star Destroyer imperiali, ma fino ad oggi non era uscito nulla (o quasi) di così imponente e fedele anche nei dettagli più minuscoli. È un set semplicemente gigante, il nuovo UCS Star Destroyer contiene 4.584 pezzi e, una volta montato, misura 1,10m di lunghezza per 66 cm di larghezza e 37 di altezza.

Nel retro troviamo i propulsori della nave imperiale riprodotti in modo estremamente realistico, e il set include anche due mini-figure (si poteva fare di più, dato il prezzo) e una mini Tantive IV che può essere agganciata all'hangar principale. È la nave ribelle della principessa Leia che viene catturata all'inizio del primo film del 1977.

Nota dolente, il rapporto pezzi-prezzo non è esattamente il migliore. Viaggiamo su una spesa di quasi 0.15 cent per singolo mattoncino. Per capirci l'UCS Millennium Falcon, altro set gargantuesco, aveva 7.500 pezzi e costava 799€. L'UCS Star Destroyer costa 699€ ma ha 4.584 pezzi.

Il vecchio Star Destroyer della linea UCS (il set 10030) prodotto nel lontano 2002 —pur rimanendo uno dei set più ricercati dai collezionisti— era un po' più piccolo e meno accurato.

In galleria tutte le foto del nuovo set. Il Star Wars Ultimate Collector Series Imperial Star Destroyer sarà disponibile per l'acquisto sul sito ufficiale di Lego a partire dal 1 Ottobre.