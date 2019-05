LEGO produrrà un set dedicato ai fossili di dinosauri del National History Museum

Il vincitore dell'ultima sessione di Lego Ideas omaggia la collezione di scheletri di dinosauri del National History Museum. Ma forse saranno scontenti i fan di un altro progetto davvero notevole: un mini pianoforte in LEGO che si poteva suonare veramente. Lego Ideas è una piattaforma che permette a tutti di proporre il proprio set Lego dei sogni.

Una volta proposto un progetto la parola passa ai fan, che possono votare il loro preferito. Non è detto che i progetti scelti dalla LEGO siano poi necessariamente quelli con più voti. Entrano in gioco anche altre questioni: il possibile prezzo finale, eventuali accordi di licenza troppo onerosi o irraggiungibili, e, ovviamente, il fattore giocabilità che in alcuni casi è nullo.

Alcuni dei set LEGO più amati dai fan sono arrivati sugli scaffali proprio grazie a questa piattaforma, che una volta si chiamava Cuuso. La collaborazione tra Lego e Minecraft è nata in questo modo, così come l'Ecto-1 dei Ghostbusters, il salotto di The Big Bang Theory e l'Apollo 11 Saturn V. Uno degli ultimissimi set prodotti in questo modo è il Libro Pop-up di cui vi abbiamo parlato qua.

Il Dinosaurs Fossils Skeletons – Natural History Collection che ha vinto l'ultima sessione è stato proposto dall'utente Mukkin, pseudonimo di Jonathan Brunn.

Dall'idea di Brunn si passerà ad un set vero e proprio, che segua i rigidi requisiti di qualità della LEGO. Ci vorrà del tempo per gli ingegneri dei mattoncini, ma salvo sorprese, il set dovrebbe uscire nei negozi già verso la fine del 2019.