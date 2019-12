I LEGO sono stati raffreddati alla più bassa temperatura possibile

Avete presente i LEGO, i famosissimi strumenti scientifici utilizzati per esperimenti di raffreddamento ed utili allo sviluppo del calcolo quantistico? Come, avevate pensato stessimo parlando dei famosi mattoncini assemblabili? Beh sì, parliamo della stessa cosa.

Per la prima volta infatti, i LEGO sono stati raffreddati alla temperatura più bassa possibile, in un esperimento che rivela un nuovo uso, peculiare e strambo, per i mattoncini giocattolo, tanto che le sue proprietà speciali lo renderebbero persino utile per lo sviluppo del calcolo quantistico. Il merito è di un team di fisici dell'Università di Lancaster, leader mondiali nel raffreddamento a bassissime temperature, che hanno deciso di collocare una figura LEGO e quattro mattoncini all'interno del loro speciale frigorifero. Il frigorifero più efficace al mondo, per la precisione, realizzato all'università e capace di raggiungere la vertiginosa cifra di 1,6 milli gradi sopra lo zero assoluto (meno 273,15 dei nostri gradi centigradi). Una temperatura difficilmente immaginabile per molti di noi, a dire il vero: circa 200.000 volte più freddo della temperatura ambiente e 2.000 volte più freddo dello spazio profondo. La più fredda reazione chimica è stata misurata a 500 nano kelvin.



I risultati sono stati pubblicati sulla prestigiosa rivista Scientific Reports e sono alquanto sorprendenti. Il dottor Dmitry Zmeev, che ha guidato il team di ricerca, ha detto: "I nostri risultati sono significativi perché abbiamo scoperto che la disposizione di bloccaggio tra i blocchi LEGO fa sì che le strutture LEGO si comportino come un ottimo isolante termico a temperature criogeniche. Questo è molto auspicabile per i materiali da costruzione utilizzati per la progettazione di future apparecchiature scientifiche come i frigoriferi a diluizione".



Sì, avete capito bene, i LEGO sembrerebbero essere ottimi per la costruzione di uno speciale frigorifero a diluizione, ma in fondo molti di noi lo sapevano già. Quello che invece, forse, molti di noi non sapevano è cosa sia un frigorifero a diluizione: inventato 50 anni fa, il frigorifero a diluizione è al centro di un'industria multimiliardaria ed è cruciale per il lavoro della fisica sperimentale moderna e dell'ingegneria, compreso lo sviluppo dei computer quantistici. L'uso di strutture in plastica ABS, come i LEGO , al posto dei materiali solidi attualmente in uso, potrebbe significare produrre un qualsiasi futuro isolante termico ad un costo significativamente ridotto.



Il prossimo passo? Secondo i ricercatori è necessario progettare e stampare in 3D un nuovo isolante termico per la prossima generazione di frigoriferi a diluizione. I LEGO saranno certamente degli ottimi candidati.