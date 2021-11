Lei è Issa, antico ominide che camminava come un umano ma si arrampicava come una scimmia

All'incirca tra 7-6 milioni di anni fa, i nostri parenti ominidi iniziarono ad alzarsi su due gambe e a camminare in piedi. Questo semplice gesto fu l'inizio di tutto. Secondo molti scienziati il momento in questione fu decisivo, ma non sappiamo esattamente il motivo per cui ciò accadde.

Soltanto 2 milioni di anni fa gli ominidi sono diventati completamente bipedi, anche se sono stati molti i "passaggi" per arrivarci. Sono alcuni di questi passaggi a sfuggire ai nostri reperti fossili, e un nuovo studio che ha esaminato i resti di un Australopithecus femmina chiamata Issa, ha scoperto qualcosa di molto interessante (questo è il cranio più antico di un australopiteco).

"Issa camminava come un essere umano, ma poteva arrampicarsi come una scimmia", ha dichiarato il paleoantropologo Lee Berger dell'Università del Witwatersrand, in Sudafrica, nello studio pubblicato sulla rivista eLife. Ci sono differenze sostanziali tra il sistema scheletrico di una scimmia e di un umano: ad esempio la parte inferiore della colonna vertebrale umana è curva verso l'interno, a differenza delle scimmie.

La struttura ossea delle dita di Issa suggerisce che fosse adatta alla vita arboricola sugli alberi, così come l'articolazione del piede altamente flessibile. Secondo l'analisi dentale, la dieta dell'ominide era ricca di frutta e foglie; tuttavia, l'angolo con cui il suo femore si collega all'articolazione del ginocchio implica che fosse in grado di stare in piedi.

Adesso delle ricostruzioni di alcune scansioni micro-TC dei fossili hanno confermato che la specie aveva una colonna vertebrale inferiore curva (poteva quindi stare in piedi). Lo studio suggerisce che Issa fosse una forma intermedia tra gli umani più moderni e le grandi scimmie. L'ominide "si arrampicava usando i suoi arti superiori simili a molte scimmie, ma mostra anche che poteva camminare molto bene su due gambe", affermano i ricercatori in una nota.

