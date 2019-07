Lei non esiste nel mondo reale, ma è influencer e fa post sponsorizzati da Calvin Klein

Vi abbiamo già raccontato su queste pagine la storia di Lil Miquela, la "modella digitale" che sta svolgendo la professione di influencer pur non esistendo nel mondo reale. Ebbene, nell'ultimo periodo le cose si sono fatte ancora più serie e ora Miquela sta veramente "rubando" il lavoro alle "colleghe" in carne e ossa.

Infatti, come potete vedere nel profilo Instagram ufficiale di Lil Miquela (che, al momento in cui scriviamo, contra oltre 1,6 milioni di follower), "l'influencer digitale" ha stretto partnership con Samsung, Calvin Klein e molti altri brand di questo calibro. La notizia ha ovviamente fatto scalpore online e molte persone si stanno chiedendo se sarà questo il futuro del mondo degli influencer e dei social network.

Con l'avanzare della tecnologia, le aziende potrebbero decidere di creare le perfette "Internet girl", in grado di scatenare la curiosità e le fantasie del pubblico, in modo da generare il maggior numero di introiti possibile. Ed è infatti proprio questo che è stato fatto con Lil Miquela, visto che la "ragazza" viene creata direttamente in computer grafica. Non esiste quindi nemmeno un robot con le sue sembianze nel mondo reale.

I creatori del progetto non si sono però fermati solamente ai post, ma hanno anche pubblicato diverse canzoni, come "Not Mine" e "Right Back" a nome di Miquela. Insomma, si punta sempre di più su tutto ciò che è virtuale, anche nel campo degli influencer e dei social network.