Lei è 'QUICKSINK', una tecnologica e spaventosa bomba americana

L'aeronautica americana possiede una nuova tecnologia in grado di affondare rapidamente una nave. Il filmato non lascia spazio a dubbi, potrebbe essere decisiva nei prossimi conflitti bellici.

Come potete osservare anche voi al seguente link, la terribile arma è stata chiamata QUICKSINK. Il video mostra come distrugge rapidamente una nave nel Golfo del Messico. Non si tratta dunque dei reattori nucleari inviati nello spazio, ma di una autentica arma di distruzione.

Usando un aereo da caccia F-15E Strike Eagle, una singola bomba è stata sganciata sulla nave da carico vuota e la nave è affondata in meno di 30 secondi. In un secondo video, la nave viene mostrata sul fondo del mare, effettivamente divisa in due metà.

L’Air Force è stata comprensibilmente vaga sui dettagli della tecnologia. Tuttavia, rivelano che QUICKSINK prevede una munizione del tutto particolare chiamata Joint Direct Attack Munition (JDAM) da 907 chilogrammi modificata.

Si tratta di una recente tecnologia in grado di convertire bombe non guidate in munizioni "intelligenti" guidate, con una precisione senza pari.

I sistemi JDAM possono infatti consentire alle bombe in caduta libera di colpire un bersaglio con una precisione di 5 metri o meno se sono disponibili dati GPS. Anche se i dati GPS non sono presenti, la bomba può ugualmente colpire un bersaglio entro un margine di errore di 30 metri.

I siluri, missili sottomarini lanciati da navi o sottomarini, sono il mezzo più comune per affondare le navi nemiche. Questa nuova tecnologia, tuttavia, offre ai militari un modo più efficace per distruggere le navi dai cieli. Inoltre, è molto più economico di un siluro e può essere schierato su una zona di mare molto più ampia.

"I siluri pesanti sono efficaci nell’affondare le navi di grandi dimensioni, ma sono costosi e utilizzati da una piccola parte delle risorse navali. Con QUICKSINK, abbiamo dimostrato una soluzione a basso costo e più agile che ha il potenziale per essere impiegata dalla maggior parte degli aerei da combattimento dell'aeronautica militare, fornendo ai comandanti combattenti e ai combattenti più opzioni ", ha affermato il maggiore Andrew Swanson, capo dell'85th Test and Evaluation Squadron.

Dopo aver visto come trasportare un’arma nucleare in autostrada, ecco l’ennesima trovata bellica in grado di provocare morte e distruzione.

"Un sottomarino della Marina ha la capacità di lanciare e distruggere una nave con un singolo siluro in qualsiasi momento, ma il QUICKSINK JCTD mira a sviluppare un metodo a basso costo per ottenere uccisioni simili ai siluri dall’aria a una velocità molto più elevata e nell’arco di un un'area molto più ampia", ha spiegato Kirk Herzog, responsabile dell’Air Force Research Laboratory.