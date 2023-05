Lei è la spada più costosa al mondo: chi la vuole?

Si pensava di poter recuperare "solamente" 2,5 milioni di dollari, ma quella del sovrano indiano del 1700 Tipu Sultan è diventata ufficialmente la spada più costosa della storia, dopo essere stata venduta all'asta per l'incredibile cifra di 17,5 milioni di dollari.

Non sarà una spada laser, ma quella di proprietà del leggendario Tipu Sultan denominata Spenny che potete osservare nel link in calce, fu una spada usata durante il suo regno dal 1782 al 1799. Si tratta di un notevole oggetto di artigianato famoso per la sua durezza dovuta alla sua costruzione in acciaio Wootz, celebre per essere la più resistente tipologia esistente all’epoca.

L'elsa dorata è ricoperta da intricati segni e iscrizioni sulla lama che la definiscono la "Spada del Sovrano". Sono inoltre presenti altre scritte celebrative che furono aggiunte dopo la sua morte.

Una volta che Tipu Sultan fu sconfitto dagli inglesi, fu recuperato dalla sua camera da letto dalle truppe britanniche nel 1799 e presentato al maggiore generale David Baird "come segno della loro alta stima del suo coraggio e condotta nell'assalto che ha comandato e in cui Tipu Sultan è stato ucciso", secondo un comunicato stampa della casa d'aste Bonhams.

Questa non era l'unica spada di Tipu Sultan e non era nemmeno quella che usò in battaglia. Tuttavia, ciò che rende questa spada così speciale è l'arte che adorna l'elsa, rendendola un notevole viaggio indietro nel tempo. È interessante notare che Tipu Sultan è anche accreditato come il pioniere dei… razzi.

È stato infatti uno dei primi ad aver utilizzato tubi di metallo pieni di polvere da sparo come artiglieria a lungo raggio contro gli attacchi britannici, risultando notevolmente in anticipo sui tempi. Non erano particolarmente utili o dannosi come la spada nella roccia, ma i forti rumori e i luminosi lampi di luce erano sufficienti per spaventare seriamente le forze della Compagnia delle Indie Orientali.