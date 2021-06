Leica Leitz Phone 1: il primo, magnifico smartphone Leica ha finalmente un volto

Dopo aver avviato un promettente sodalizio con Sharp, culminato nella creazione del bellissimo Sharp Aquos R6, Leica ha deciso di giocare anche da sola. Ecco a voi il Leitz Phone 1, primo smartphone Android del gigante tedesco della fotografia.

Leica lo presenta, senza mezzi termini, come una rielaborazione proprio dell'R6, smartphone premium con un comparto fotografico co-ingegnerizzato proprio con il brand tedesco, composto da un sensore da 20 megapixel da 1 pollice Summicron, con apertura f/1,9 e lunghezza focale di 19mm. L'app Fotocamera, ampiamente rimaneggiata, offrirà il cosiddetto Leitz Look per ottenere i caratteristici scatti monocromatici di Leica.

Anche il display dovrebbe arrivare direttamente dallo Sharp Aquos R6, un modulo OLED IGZO Pro da 6,6 pollici con risoluzione 2730x1260 e Refresh Rate fino a 240Hz con frame neri interposti, dunque 120Hz reali.

Il cuore pulsante del Leitz Phone 1 sarà il chip Qualcomm Snapdragon 888 con 12GB di RAM e uno spazio di archiviazione di 256GB, mentre l'autonomia del device sarà gestita da una batteria da ben 5000mAh.

A bordo troveremo ovviamente Android 11, con una bellissima interfaccia personalizzata Leica. Quanto al design, elegantissimo, farà la sua apparizione il tradizionale badge rosso di Leica sulla back cover. Per il momento i preordini sono aperti solo in Giappone, al prezzo di 187.920 Yen, al cambio 1420 Euro.