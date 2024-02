Leica presenta Cine 1, la Cine TV che porta il cinema in salotto

Leica presenta oggi Leica Cine 1, la sua prima tv cinematografica che vuole regalare agli utenti un’esperienza pari a quella del cinema unendo la magia della sala con l’intimità del proprio salotto. Il prodotto, vincitore dell’IF Design Award 2023 per il design e le linee pulite, vuole rivoluzionare l’intrattenimento domestico.

Il produttore spiega che ogni dettaglio è stato pensato per ricreare l’atmosfera delle sane cinematografiche, a partire dal sistema surround Dolby Atmos che promette un’esperienza visiva senza precedenti. A ciò si aggiunge la massima connettività ed un funzionamento intuitivo.

Grazie al suo obiettivo focale ultracorto, Leica Cine 1 può essere integrata nell’ambiente domestico occupando uno spazio minimo in prossimità della parete, mentre il corpo in alluminio si fonde armoniosamente nel contesto circostante. Cine 1 combina una qualità dell’immagine brillante con risoluzione 4K su schermi da 80 a 120 pollici, mentre grazie all’esclusiva tecnologia a triplo laser RGB, Lio, l’obiettivo Summicron, l’immagine viene ottimizzata con algoritmi speciali per garantire una resa cromatica naturale. L’obiettivo Summicron è prodotto in conformità con gli elevati standard.

A livello energetico, Leica Cine 1 si contraddistingue anche per i suoi consumi: la tecnologia laser utilizzata richiede meno energia dei televisori OLED di pari dimensioni, ed è riciclabile.

“Leica Cine 1 incarna perfettamente l’essenza della filosofia dell’azienda, che si propone di coinvolgere le persone attraverso le immagini. Leica Cine 1 è molto più di un semplice proiettore, è la simbiosi perfetta tra la tradizione artigianale di LEICA e la tecnologia del futuro. Questo dispositivo è progettato per trasformare ogni spazio in un palcoscenico cinematografico, regalando al pubblico un'esperienza coinvolgente e indimenticabile”, commenta Enrico Ferrari, EMEA Sales Manager di Leica Smart Projection. “Sono orgoglioso di contribuire a far conoscere questo prodotto agli Italiani che potranno apprezzare una proiezione smart a casa propria e sperimentare una qualità d'immagine all’avanguardia con un bilanciamento di colore più godibile ed equilibrato”.

Nel comunicato, Leica evidenzia che per una migliore esperienza consiglia schermi ad alto contrasto specifici con ALR, fissati alla parete o motorizzati.

Leica Cine 1 è disponibile con schermi da 80 a 120 pollici presso Leica Store e rivenditori autorizzati ad un prezzo di vendita consigliato di 6.995 € per il modello da 80 pollici, 8.495 € per il modello da 100 pollici e 8.995 € per il modello da 120 pollici.