Leica presenta la nuova fotocamera 'economica' della serie M

Leica ha annunciato oggi la nuova fotocamera della serie M, che è caratterizzata da un prezzo più basso rispetto agli altri modelli della linea. La società infatti ha svelato il modello ME (Typ 240) che mantiene l'iconico design del produttore tedesco, con sensore CMOS full-frame da 24 megapixel.

A dispetto delle definizioni date dal colosso teutonico, il prezzo non è certo economico e la mirrorless ha un costo di 3.995 Dollari, che però è significativamente più basso rispetto a quello imposto su altre fotocamere.

La Typ 240 ha un buffer da 2GB che consente di scattare massimo tre fotogrammi al secondo, mentre il sensore acquisisce immagini solo con un ISO massimo di 6.400, il che non la rende certo l'ideale per scattare fotografie in condizioni di scarsa illuminazione, nonostante il sensore full-frame che la rende comunque una soluzione affidabile.

Per quanto riguarda la registrazione video, bisognerà accontentarsi di video a 1080p, che per molti potrebbe rappresentare una limitazione importante se si conta che la maggior parte degli smartphone top di gamma in commercio sono in grado di girare filmati in 4K.

La fotocamera sarà nei negozi a partire dal 25 Luglio, al momento non sono arrivate informazioni sui punti vendita ed e-commerce che daranno il via alla commercializzazione.