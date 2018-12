Negli ultimi anni le stampanti 3D stanno diventando sempre più economiche. Purtroppo le competenze richieste per essere sfruttate al massimo non consentono ancora a chiunque di farne uso, ma perlomeno stiamo vedendo sempre più persone realizzare progetti incredibili. E' il caso di Lenco-MD, il primo giradischi modulare stampato in 3D al mondo.

In particolare, stando anche a quanto riportato dai colleghi di What Hi-Fi e scritto dal produttore nella pagina ufficiale di Kickstarter, stiamo parlando di un giradischi funzionante realizzato unicamente attraverso la stampa 3D. Quest'ultimo è anche modulare, in quanto è possibile cambiare alcuni pezzi. L’azienda Lenco consente di acquistare questo prodotto a un prezzo a partire da 99 euro (kit da assemblare). Il prodotto include anche un modulo Bluetooth e una batteria a ricarica solare. Insomma, il "vecchio" si incontra con il nuovo in questo giradischi Lenco-MD stampato in 3D.

Insomma, si tratta di un progetto interessante che al momento in cui scriviamo ha raccolto oltre 35.000 dollari a fronte di un obiettivo finale di 56.959 dollari. Nel caso foste interessati, vi invitiamo ad affrettarvi in quanto la campagna Kickstarter durerà ancora per pochi giorni e i prezzi potrebbero aumentare alla fine di quest’ultima, sempre che vada a buon fine.