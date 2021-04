Lenovo, squadra che vince non si cambia: Legion 2 Pro ottimizzato per il landscape?

Dopo gli ultimi teaser ufficiali rilasciati da Lenovo, inizia decisamente ad aleggiare la curiosità sul nuovo smartphone Lenovo Legion 2 Pro, dispositivo che potrebbe riscrivere anche quest'anno le regole del gioco nel settore dei gaming phone.

Avevamo apprezzato l'interessante soluzione di design del Lenovo Legion Phone Dual nella nostra recensione completa, smartphone progettato per l'utilizzo in modalità landscape in cui tutto il form factor esprimeva il massimo della sua maneggevolezza, a partire dalla simmetria della scocca fino al tocco di classe della selfie camera estraibile posta sul lato destro, in modo da poter effettuare sessioni di gioco in live streaming con una visuale perfettamente centrata.

Ebbene, stando a quanto emerso in rete nelle ultime ore, sembra che lo storico colosso cinese abbia intenzione di replicare quanto di buono fatto lo scorso anno anche con il suo nuovo terminale da gaming in mobilità.

In attesa del lancio ufficiale abbiamo dunque modo di dare un'occhiata a un set fotografico in alta risoluzione di quello che potrebbe essere il prossimo gaming phone definitivo, uno smartphone eccezionalmente simmetrico in modalità landscape, caratterizzato da una scocca metallica, due placche laterali per l'impugnatura di colore bianco perla e un inserto centrale iridescente che nasconde al suo interno i moduli fotografici principali e una ventola per la dissipazione attiva integrata.

Appaiono confermati infine il modulo fotografico anteriore estraibile e la porta USB Type-C posta sul fianco opposto.