Lenovo abbraccia il primo Team Valorant interamente femminile di G2

L'impegno di Lenovo nel mondo degli Esport è sempre stato particolarmente notevole. Solo poche settimane fa apprendevamo del rinnovo della partnership tra Lenovo e Apex Legends Global Series e oggi il brand annuncia interessanti novità in merito alla sua collaborazione con G2 Esport.

Estesa fino ad agosto 2022, la nuova partnership con G2 Esport comprende un accordo di sponsorship ufficiale per desktop e laptop e il pieno supporto al primo team interamente femminile di Valorant "G2 Gozen". Parte della squadra sono:

Julia "juliano" Kiran (Svezia)

Michaela "Mimi" Lintrup (Danimarca)

Zainab "zAAz" Turkie (Svezia)

Petra "Petra" Stoker (Danimarca)

Cecilie "Cilli" Kallio (Danimarca)

Il brand Lenovo Legion continuerà a essere utilizzato per attività online e offline, oltre a essere incluso nel merchandising ufficiale del team G2 Gozen. Come sponsor, Lenovo Legion fornirà le attrezzature da gaming ufficiali ad alcuni dei migliori pro player del pianeta sotto l'egida del team G2 Esport nelle varie discipline rappresentate, tra cui League of Legends, Rainbow Six Siege, Rocket League e Fortnite.

Alberto Spinelli, EMEA Chief Marketing and Comms Officer di Lenovo, ha commentato affermando che "L’estensione di questa partnership tra Lenovo Legion e la squadra G2 Esport è stata una scelta naturale. Entrambi i brand sono sinonimo di grande performance e, insieme, possiamo garantire che tutti i team di G2 esport rimangano al vertice del loro successo. Siamo orgogliosi di poter promuovere e valorizzare le giocatrici attraverso questo accordo con G2 Gozen".