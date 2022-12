Lenovo aggiorna la gamma ThinkPad e ThinkVision: le novità prima del CES 23

Dopo il reveal di ThinkPad X1 Fold, Lenovo torna alla carica a ormai due settimane dal CES 2023 di Las Vegas, con una nuova ondata di dispositivi per professionisti, per le serie ThinkPad, ThinkVision e Lenovo Go.

In particolare, in questa fine del 2022 Lenovo ha annunciato l'aggiornamento della gamma ThinkPad X1 con i nuovi ThinkPad X1 Carbon Gen 11 e ThinkPad X1 Yoga Gen 8, dispositivi che chiudono il ciclo del 30esimo anniversario del brand con attenzione al design e all'ambiente, grazie ai materiali riciclati di cui sono composti (fino al 90% di magnesio nel poggiapolsi e al 55% di alluminio per la scocca).

Progettati intorno alla piattaforma Intel Evo, questi laptop sono dotati di processori Intel Core i7 vPro di ultima generazione, con pieno supporto alle più recenti memorie LPDDR5 fino a 64 GB.

L'esperienza di lavoro tramite ThinkPad è completa anche sotto il profilo della visione, con pannelli configurabili anche OLED con Dolby Vision, certificazione TUV Rheinland e Dolby Atmos con Dolby Voice per call professionali. Entrambi sbarcheranno in Italia a partire da luglio 2023, ma per i prezzi ci sarà da attendere. Al loro fianco, Lenovo ha presentato il nuovo set Professional Wireless Rechargeable Combo che sarà disponibile da gennaio 2023, con kit mouse + tastiera a partire da 79 euro dotato di connessione doppia tramite dongle USB unificato oppure bluetooth e capace di memorizzare fino a tre dispositivi.

La serie ThinkVision riceve un cospicuo aggiornamento, con i nuovi P27pz-30 e P32pz-30 Mini Led da 27 e 31,5 pollici. Dotati di 1.152 zone di dimming, consentono di ottenere contrasti straordinari e di ridurre al minimo gli aloni nei contorni degli oggetti. Supporto pieno per HDR10 e HLG, presentano luminosità di picco di 1.200 nit e possono essere utilizzati in maniera trasversale grazie alla presenza di una USB-C Thunderbolt con banda fino a 40 Gbps, due HDMI 2.1, una Ethernet e una Display Port tradizionale.

I ThinkVision VoIP T27hv-30, T24mv-30 e T24v-30 sono mirati per un pubblico alla ricerca di un dispositivo all-in-one dotato di webcam e speaker pronti per videoconferenze e meeting. Certificati per Windows Hello e con tasto dedicato per Microsoft Teams, questi monitor presentano rispettivamente un pannello da 27 pollici QHD, un 23,8 pollici FullHD (entrambi con upstream su USB-C) e un 23,8 pollici FullHD IPS.

La fascia alta riceve due interessanti innesti, con ThinkVision P32p-30 e P49w-30, rispettivamente da 31,5 e 49 pollici, il primo in formato tradizionale con risoluzione 4K e il secondo curvo, super-ultrawide a 1440p. Centri nevralgici della produttività, questi monitor sono dotati di Thunderbolt 4 fino a 100W e supporto fino a 13 porte oltre a supportare la telecamera modulare ThinkVision MC60 con microfono.

La data di lancio del monitor super-ultrawide non è ancora stata comunicata, mentre il modello da 31,5 pollici arriverà da aprile 2023.