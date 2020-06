Lenovo annuncia il nuovo notebook da gaming Legion Y540SI e Legion 7i

Lenovo annuncia oggi il nuovo Legion Y740Si, un laptop da gaming che era stato mostrato al CES di inizio anno. Caratterizzato dai processori Intel Core i9 serie H fino alla decima generazione, il notebook include un display IPS fino a 15 pollici 4K con VESA DisplayHDR 400, Dolby Vision ed una copertura della gamma cromatica RGB del 100%.

Presentato anche il nuovo Legion 7i, con display Full HD da 15 pollici, precisione del colore Adobe sRGB al 100% e VESA DisplayHDR 400 per un livello di dettagli più elevato.

Sotto la scocca sono presenti i processori della serie Intel Core i9H fino alla decima generazione, che garantiscono anche multitasking, streaming e creazione di contenuti sull'SSD da 1 terabyte PCIe, accompagnato da 32 gigabyte di memoria DDR4.

Il pannello ha un refresh rate fino a 240Hz con tempo di risposta inferiore ad 1 ms tramite OneDrive e la tecnologia NVIDIA G-SYNC. Come scheda grafica invece è possibile scegliere anche la NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER con Max-Q Design per il raytracing in game.

Lenovo Legion 7i, grazie alla batteria da 80Wh garantisce un'autonomia fino ad 8 ore e grazie alla funzionalità Rapid Charge Pro si carica al 50% in 30 minuti.

Infine, la tastiera è retroilluminata con il sistema Corsair iCUE, che permette di scegliere effetti di retroilluminazione RGB a quattro zone.